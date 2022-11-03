Avcılar'da Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: Adliyeye sevk edildi

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Merkez Mahallesi'nde Namık Kemal ile Marmara Caddesi'nin kesişimindeki Atatürk Anıtı'na dün saat 17.00 sıralarında saldırı yapıldı. M.H.T., elindeki baltayla anıtın kaidesine birkaç defa vurarak, zarar verdi. Ardından baltayı anıta doğru fırlatan M.H.T., bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Çevredekiler, ekip arabasına götürülen M.H.T.'ya tepki gösterdi.

Avcılar Kaymakamlığı, "Atatürk Anıtı'na zarar veren M.H.T. adlı şüpheli, olay yerinde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" açıklaması yaptı. M.H.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.