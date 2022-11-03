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Avcılar'da Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: Adliyeye sevk edildi

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#Atatürk Anıtı#Saldırı#Balta
Avcılarda Atatürk Anıtına baltalı saldırı: Adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 15:23

İstanbul Avcılar'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran M.H.T.  (27), adliyeye sevk edildi.

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Merkez Mahallesi'nde Namık Kemal ile Marmara Caddesi'nin kesişimindeki Atatürk Anıtı'na dün saat 17.00 sıralarında saldırı yapıldı.  M.H.T., elindeki baltayla anıtın kaidesine birkaç defa vurarak, zarar verdi. Ardından baltayı anıta doğru fırlatan M.H.T., bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Çevredekiler, ekip arabasına götürülen  M.H.T.'ya tepki gösterdi.

Avcılar Kaymakamlığı, "Atatürk Anıtı'na zarar veren M.H.T. adlı şüpheli, olay yerinde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır"  açıklaması yaptı. M.H.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Avcılarda Atatürk Anıtına baltalı saldırı: Adliyeye sevk edildi


İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekibi sabah erken saatlerde saldırının izlerini kapattı. saldırı güvenlik kamerasına da yansıdı.

 

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#Atatürk Anıtı#Saldırı#Balta

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