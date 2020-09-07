Avcılar'da asansörde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Denizköşkler Mahallesi'nde oturan bir kadın, bugün markette alışveriş yaptıktan sonra evine döndü. Asansöre binen ancak, elektriklerin kesilmesi üzerine bir ile ikinci kat arasında kabinde mahsur kalan kadın, bağırarak yardım istedi. Kabine vurarak yardım istemeyi sürdüren kadını binadakiler kurtaramayınca itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede gelen itfaiye erleri mekanizmayı çekerek hareket ettirdi. Mahsur kalan kadın kabinden 25 dakika sonra çıkarıldı. Bir anda asansörün durması ve karanlık içerisinde kalması nedeniyle paniğe kapıldığını belirten kadın kurtulduğuna sevindiğini söyledi. Bina sakinleri de itfaiye erlerine teşekkür etti.