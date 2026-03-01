×
HABERLERGündem Haberleri

Avcılar’da amatör maç sonrası futbolcuların tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Amatör Futbol#İstanbul Aslan Gücü#Damlaspor
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 15:19

Avcılar’da oynanan amatör U18 futbol ligi maçının ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Futbolcuların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavga saha kenarında da devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Amatör U18 Futbol Ligi 21’inci Ligi’nde mücadele eden Avcılar ekibi İstanbul Aslan Gücü ile Zeytinburnu ekibi Damlaspor Firuzköy’deki Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

MAÇ 1-1 SONA ERDİ

Ev sahibi İstanbul Aslan Gücü, 26’ncı dakikada Baran Yıldırım’ın golüyle öne geçti. İlk yarının son saniyelerinde Damlaspor Sakıp Ömer Kurtuluş skoru eşitledi. Maç bu skorla 1-1 sona erdi. Maçın bitiş düdüğüyle yedek kulübesindeki ve sahadaki futbolcular birbirlerine girdi.

KAVGA CEP TELEFONUNDA

Futbolcular kavga sırasında yedek kulübesindeki koltuk ve çöp kutularını birbirlerine attı. İki takımın oyuncuları sahaya girenler tarafından güçlükle ayrıldı. Oyuncuların tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. 

