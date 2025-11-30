×
Avcılar'da alışverişten dönen yayaya otomobil çarptı! Kaza anı kamerada

#Avcılar#Kaza#Kamera
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 10:56

Avcılar'da alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat Aksoy'a (65) otomobil çarptı. Güvenlik kamerasının kaydettiği kazada 24 metre savrulduğu öğrenilen Aksoy, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da dün saat 13.30 sıralarında Merkez Mahallesi yönündeki altgeçitten gelen Muhammed Işık yönetimindeki otomobil, elindeki poşetlerle yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat Aksoy'a çarptı. Çarpmanın şiddeti ile havalanan Aksoy, otomobillin üzerinde ters dönerek metrelerce savruldu.

24 METRE UZAKTA YERE DÜŞTÜ

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekibi yaralı Aksoy'u hastaneye kaldırırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde çalışma yapan trafik ekibi, Aksoy'un 24 metre uzaklıkta yere düştüğünü belirledi. Sürücü Muhammed Işık ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRGÜ TANIĞI: SIK SIK YAŞANIYOR, ÖNLEM ALINMALI

Kazaya tanık olan Volkan Atmaca, bölgede benzeri kazaların sık sık yaşandığını belirterek, bu noktaya yönelik önlem alınması gerektiğini söyledi.

