MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAvcılar'da akılalmaz olay! Bina garajını imalathaneye çevirmişler
GeriGündem Avcılar'da akılalmaz olay! Bina garajını imalathaneye çevirmişler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 18.03.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

Avcılar'da akılalmaz olay! Bina garajını imalathaneye çevirmişler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Avcılar’da bir binanın garaj bölümünün sahte alkol imalathanesine dönüştürüldüğü belirlendi. Garaj bölümünde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanan içi dolu içki şişeleri ve etil alkol ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşpala Mahallesi’ndeki bir binanın garajından yoğun alkol kokusu geldiği ihbarı üzerine operasyon yapıldı.Geçtiğimiz salı günü saat 16.00 sıralarında binanın garaj bölümünde  çok sayıda şişe dolusu sahte içki ile 14 adet 30 litrelik bidonlar içerisinde etil alkol ele geçirildi. Operasyonda A.Y. (41) gözaltına alındı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi