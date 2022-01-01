Avcılar'da aile sağlığı merkezinde skandal! Doktora saldırdı, yumruklar havada uçuştu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bankacı Funda hesapları boşalttıBankacı Funda hesapları boşalttı#BANKA
Katliam gibi kaza 2022ye maalesef üzücü bir haberle girdikKatliam gibi kaza! "2022'ye maalesef üzücü bir haberle girdik"#Kaza
Bakan Kasapoğlu yeni spor yasasındaki hedefi anlattı: Her başkan kendi döneminden sorumlu...Bakan Kasapoğlu yeni spor yasasındaki hedefi anlattı: "Her başkan kendi döneminden sorumlu..."#Bakan Kasapoğlu
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi İşte Talih Kuşunun konduğu şehir...Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi! İşte 'Talih Kuşu'nun konduğu şehir...#Milli Piyango
Sen çok yaşa İfakat anneSen çok yaşa İfakat anne#İfakat Yavuz
Ağzımızın tadının hiç bozulmadığı... Musmutlu yıllarAğzımızın tadının hiç bozulmadığı... Musmutlu yıllar#Yeni Yıl
Skandal görüntü Dehşet anlarını böyle anlattıSkandal görüntü! Dehşet anlarını böyle anlattı#Doktor
2022ye merhaba Türkiye yeni yılı böyle karşıladı2022'ye merhaba! Türkiye yeni yılı böyle karşıladı#Türkiye
Ethereumun arkasındaki sekiz kişilik yüzük kardeşliğiEthereum'un arkasındaki sekiz kişilik 'yüzük kardeşliği'#Ethereum
Harika bir yıl için 20 tavsiyeHarika bir yıl için 20 tavsiye#Yeni Yıl
Bakan Akar geçtiğimiz 1 yılı değerlendirdi: F-35 için son görüşmeBakan Akar geçtiğimiz 1 yılı değerlendirdi: F-35 için son görüşme#Hulusi Akar
Eğlencenin dozu ‘biraz’ kaçtıysa... İşte yeni yılın ilk gününü zinde geçirmek için pratik yollarEğlencenin dozu ‘biraz’ kaçtıysa... İşte yeni yılın ilk gününü zinde geçirmek için pratik yollar!#Gazetehaberleri
Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdiYılın aşk bombası İrem Helvacıoğlu'dan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi!#İrem Helvacıoğlu
Floryada kritik görüşme Bizzat tarih verdi...Florya'da kritik görüşme! Bizzat tarih verdi...#Galatasaray
İrem Dericinin en büyük çılgınlığıİrem Derici'nin en büyük çılgınlığı!#İrem Derici
HABERLERGündem Haberleri

Avcılar'da aile sağlığı merkezinde skandal! Doktora saldırdı, yumruklar havada uçuştu

#Doktor#Avcılar#Saldırı
Avcılarda aile sağlığı merkezinde skandal Doktora saldırdı, yumruklar havada uçuştu

Avcılar'da öğle paydosunda aşı olmaya gelen kişi kendisine mesai saatinin başlaması için beklemesi gerektiğini söyleyen Dr. Velit Çelebi’ye saldırdı. Korku dolu anları anlatan Çelebi, "Canavarca hisle saldırdı. Sanki intikam, hırsını alır gibi yaptı. Ben bu olayı verdiğimiz hizmete yakıştıramadım. Çok üzüldüm. Senenin son gününde yapılan bu hakarete, şiddete, tüm kalbimizle kırıldık" dedi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi’ndeki aile sağlık merkezinde meydana geldi. Mehmet Saib E., anne ve babası ile gelerek koronavirüs aşısı olmak istediğini söyledi. Öğle paydosunda olduklarını söyleyen Dr. Velit Çelebi, 25 dakika sonra başlayacak mesaiyi beklemesi gerektiğini ve saat 13.00’te BioNTech için 6 kişi dolduğunda aşısının yapılacağını bildirdi. Aldığı bu yanıta sinirlenen Mehmet Saib E., bir anda Dr. Velit Çelebi’ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Aile sağlık merkezinde bulunanlar araya girip doktoru saldırganın elinden kurtardı. Doktorun şikayeti üzerine Mehmet Saib E. gözaltına alındı. Poliste ifadesi alınan Mehmet Saib E., savcının talimatı ile serbest bırakıldı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek darp raporu alan Dr. Çelebi uğradığı saldırıyı anlattı.

Avcılarda aile sağlığı merkezinde skandal Doktora saldırdı, yumruklar havada uçuştu

Haberin Devamı

"6-7 KEZ ŞİDDETLİ VURDU"

Dr. Velit Çelebi, "Saat 12.35 sıralarıydı. Bağrışma seslerini duydum. Kızgın şekilde konuşan birini duydum. Yandaki doktora aşı randevusu aldığını söyledi. Şu an öğle arasında olduğumuzu ve arkadaşlarımızın 25 dakika sonra aşı yapmaya başlayacağını söyledim. Hem 6 kişi toplanmadan aşı yapamayacağımızı da söyledim. O da hiddetlenmeye başladı. ’Yapmanız lazım’ dedi. Üzerime yürüdü. Ben de, ’Ne için üzerime geliyorsun’ dedim. Gitmesini söyledim. Daha çok hiddetlendi. Bir anda yumruklamaya başladı. 6-7 kez şiddetli bir şekilde vurdu. Ben olayı anlamaya çalışırken, arkadaşlarımız bizi ayırdı. Olay bu şekilde bitti. Küfür ede ede dışarı çıktı. Ben gidip, şikayetçi oldum" dedi.

Avcılarda aile sağlığı merkezinde skandal Doktora saldırdı, yumruklar havada uçuştu

"CANAVARCA HİSLE SALDIRDI"

Çelebi, "Canavarca hisle saldırdı. Sanki intikam, hırsını alır gibi yaptı. Ben bu olayı verdiğimiz hizmete yakıştıramadım. Çok üzüldüm. Senenin son gününde yapılan bu hakarete, şiddete, tüm kalbimizle kırıldık" şeklinde konuştu.

"YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU"

Şiddet anlarına tanık olan hemşire Merve Nur Yavuz, "Yakınları ile buraya geldi. Yakınlarının anne ve babası olduğunu söyledi. BioNTech aşı randevularının olduğunu söyledi. Ben de öğle arasında olduğumuzu ve aşı için 6 kişinin toplanması gerektiğini söyledim. Daha sonra küfretti. Bağırmaya başladı. Hakaretlerde bulundu. Doktorumuz olayı duyduğu için kapısını açıp, geldi. Tekrar bağırmaya başladı. Doktorumuz bu şekilde davranamayacağını ve çıkması gerektiğini söyledi. Daha sonra doktorumuza saldırı da bulundu. Yumruklar havada uçuştu. Biz günde en 100 tane aşı yapıyoruz. Bunların ayarlanması ile uğraşıyoruz. Bunun karşılığı bu olmamalı" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Zamanaşımı köstebekleri'Zamanaşımı' köstebekleriHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Doktor#Avcılar#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Başkanlar kendi dönemlerinden sorumlu tutulmalı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Başkanlar kendi dönemlerinden sorumlu tutulmalı"

#Bakan Kasapoğlu
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Başkanlar kendi dönemlerinden sorumlu tutulmalı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Başkanlar kendi dönemlerinden sorumlu tutulmalı"

#Bakan Kasapoğlu
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs