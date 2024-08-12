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Avcılar'da acı olay: 40 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

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#İstanbul#Avcılar#Avcılar Haberleri
Avcılarda acı olay: 40 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 09:56

Avcılar’da eşinden ayrı yaşayan bir çocuk babası Ersoy Demiralp (40), evinde ölü bulundu. Demiralp'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

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Firüzköy Ergül Sokak'taki tek katlı evine 10 Ağustos Cumartesi akşam saatlerinde gelen Ersoy Demiralp uyudu. Pazar günü oğlundan haber alamayan anne ve babası eve gitti. Demiralp'in hareketsiz yattığını gören anne ve baba polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Avcılarda acı olay: 40 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demiralp'in hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme yapan Cumhuriyet savcısının şüpheli ölüm değerlendirmesi üzerine ceset Adli Tıp morguna götürüldü. Eşinden ayrı yaşayan ve 1 çocuk babası olan Demiralp'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

Avcılarda acı olay: 40 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Avcılarda acı olay: 40 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Avcılarda acı olay: 40 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

 

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#İstanbul#Avcılar#Avcılar Haberleri

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