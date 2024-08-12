Avcılar'da acı olay: 40 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

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Firüzköy Ergül Sokak'taki tek katlı evine 10 Ağustos Cumartesi akşam saatlerinde gelen Ersoy Demiralp uyudu. Pazar günü oğlundan haber alamayan anne ve babası eve gitti. Demiralp'in hareketsiz yattığını gören anne ve baba polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demiralp'in hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme yapan Cumhuriyet savcısının şüpheli ölüm değerlendirmesi üzerine ceset Adli Tıp morguna götürüldü. Eşinden ayrı yaşayan ve 1 çocuk babası olan Demiralp'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda ortaya çıkacak.