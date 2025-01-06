Avcılar’da 6 katlı binanın çatı katında yangın

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Yangın saat 21:30 sıralarında Merkez Mahallesi Denizköşkler Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çatının tamamını sardı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Merdivenli araçlar yardımıyla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Binada yaşayan Serkan Şahin, "Aşağıdan 'Yangın çıktı' diye haber geldi. Çıkıp, terasa baktık. Sonra itfaiye geldi, müdahale ediyor. Orayı mal sahibi kiraya vermiş. Ben kiracıları bir kaç kez gördüm. Bir yaşlı ve bir genç var ama tanımıyorum onları" dedi.