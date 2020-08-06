Avcılar’da 6 ayrı ekipten Koronavirüs denetimi

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan’ın başkanlığında oluşturulan ekipler, bugün saat 11.00’den itibaren ilçenin değişik noktalarında denetimler yapıldı. Kaymakam Kemal İnan yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. Emniyet Müdürü Murat Çakır ve Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin de katıldığı denetimler sırasında bir İETT otobüsüne binen Kaymakam İnan, yolculara maske taktıkları için teşekkür etti. Denetimler sırasında yerde atılmış maske görülünce kaymakam İnan, “Bunu atarak sadece sağlığımızı değil, çevremizi de kirletiyoruz. Bunlar denizlerimize de akıyor” dedi.