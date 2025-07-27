Avcılar'da 5 katlı binada yangın: 2 kişi pencereden atladı... 1'i ağır 3 yaralı var

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Yangın, saat 10.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Bursa Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 2'nci katında çıktı. İddiaya göre, iskan verilmediği için yaklaşık 1 haftadır elektrikleri kesik olan binada daire sakinleri aydınlatma ihtiyacını alternatif yollarla gideriyordu. Elektrik ihtiyacı için çalıştırılan jeneratörden çıktığı iddia edilen yangın bir anda büyüdü. Çevredeki bir inşaatta çalışan işçiler yangının çıktığı binaya girerek mahsur kalanlara müdahale etti; ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Binayı tahliye eden ekipler mahsur kalanları da kurtardı.

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PENCEREDEN ATLADIĞI ANLAR KAMERADA

Yangın nedeniyle paniğe kapılan 2 kişi pencereden atladı. 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin pencereden atladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'HER TARAFI YANMIŞTI'

Çevre sakinlerinden Kadir Akyüz, "Bina veya bir anda alev almış yanıyordu. Bir kadın ve bir erkek kendini aşağı attı, erkek betona düştü. Erkeğin her tarafı yanmıştı. İtfaiye ekipleri geldi, yangını söndürdü. Binayı merdivenle tahliye ettiler. Zaten binada elektrik olmadığı için çoğu daire boştu. Elektriği müteahhit denilen güzel insan vermedi" diye konuştu.