Gündem Haberleri

Avcılar’da 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü: O anlar kamerada

Mart 13, 2026 11:05

Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı bir bina, yıkım çalışmaları sırasında çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Olay, Ambarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verilen binanın yıkımına 10 Mart'ta başlandı. Yıkım çalışmaları sürerken, iş makinesiyle binanın çatı kısmına beton kesme makasıyla darbe vuruldu. Darbenin ardında bina çöktü. Çevre tozla kaplanırken, çevredekiler panikle kaçtı.

'ORTALIK TOZ DUMAN OLDU'

Olay sırasında iş yerinde bulunduğunu söyleyen Müge Köksal, binanın ortasından yıkılmaya başlandığını belirterek, "Binada üçüncü kata kadar perde beton vardı ve ortasında güçlendirme bulunuyordu. Görevlilere 'Böyle yıkım olmaz' dedik. Ancak kepçe yukarıdan vurunca bina bir anda çöktü. Ortalık toz duman oldu, herkes panik yaşadı" dedi.

'ANİDEN ÇÖKTÜ'

Esnaf Erdal Başyurt da kolonların ortadan kesildiğini ifade ederek, “Güçlendirme olduğu için böyle yıkacaklarını söylediler. Kepçe yukarıdan vurunca bina aniden çöktü, ortalık toz duman oldu" diye konuştu.

30 BİN LİRA CEZA

Yıkımın ardından Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, yıkım firmasının çalışma yöntemini incelemeye aldı. Zabıta Müdürlüğü ise firmaya ‘çevreyi kirletme’ gerekçesiyle 30 bin TL idari para cezası uyguladı.

#Avcılar#Bina Yıkımı#Kentsel Dönüşüm

