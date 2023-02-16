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Avcılar’da 4 katlı binanın çatısında yangın

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#Avcılar#İstanbul#Yangın
Avcılar’da 4 katlı binanın çatısında yangın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 12:13

AVCILAR’da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılmak üzere 3 ay önce boşaltılan binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Denizköşkler Mahallesi Nebahat Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verildi. Üç ay önce boşaltıldığı belirtilen binanın çatısı bugün saat 09.00 sıralarında yanmaya başladı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri bitişikteki binaya yangının sıçramaması için çaba harcadı. Büyük bölümü yanan çatı, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

1 AYDA 3’ÜNCÜ YANGIN

Boşaltılan binada bir ay içerisinde üçüncü kez YANGIN çıktığı öğrenildi. Mahalle sakini Şükran Aydın, "Oğlum gece sesler üzerine duvara vurup onları uyarmaya çalışıyor. Birilerinin müdahale etmesi için başımıza bir şey mi gelmesi gerek. Belediye, kimse sorumlusu bunu yıktırsın" dedi.

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#Avcılar#İstanbul#Yangın

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