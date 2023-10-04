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Avcılar'da 3 katlı binanın çatısında yangın! Kullanılamaz hale geldi

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#Yangın#Avcılar#Çatı
Avcılarda 3 katlı binanın çatısında yangın Kullanılamaz hale geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 14:43

Avcılar'da 3 katlı bir binanın çatısında iddiaya göre onarım çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangında çatı tamamen kullanılamaz hale geldi.

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Cihangir Mahallesi Yelken Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında onarım çalışması yapılırken, yangın çıktı. Ahşap çatı alev alev yanmaya başladı. Görenler itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen itfaiye yangına müdahale etti. Çatılarının yandığını görüp sinir krizi geçiren bir kişi güçlükle sakinleştirildi. Fenalaşan yaşlı bir adam da Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışmaya başlattı.

Yangının çıkışını gören bir kadın, "Çatı onarılıyordu. Tüp de kullanıyorlardı. Birden alevler yükseldi. İtfaiye gelip müdahale etti" dedi.

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#Yangın#Avcılar#Çatı

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