Avcılar'da 10 bilgisayarı 2 dakikada böyle çaldılar

Hırsızlık , Tahtakale Mahallesi’ndeki Faruk Nafiz Çamlıbel Caddesi üzerinde bulunan emlak ofisinde geçen hafta saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kamerasının değişik açılardan saniye saniye görüntülediği olayda bir otomobil ile emlak bürosuna gelen 3 şüpheli, bir süre araç içerisinde bekledikten sonra dışarı çıkarak emlak bürosunun kilidini birkaç saniye içerisinde açtı. Şüpheliler içeriye girerek, bir bölümü dolaplarda saklanan 10 dizüstü bilgisayarı 2 dakikadan az süre içerisinde alarak, yükledikleri otomobille kaçtılar. Başakşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayabilmek için soruşturmaya başladı.