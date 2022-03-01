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Avcılar ve Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

#Avcılar#Esenyurt#Uyuşturucu Operasyonu
Avcılar ve Esenyurtta uyuşturucu operasyonu

Avcılar ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 6 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, biri kadın, diğeri yabancı uyruklu iki şüpheli yakalandı.

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Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesi ve sokak satıcısı-torbacı olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. 22 Şubat günü saat 01.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir sokakta araçla uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlendi. E

kipler sokak içerisinde bir araç bulunduğu içerisinde şüpheli bir kişinin olduğunu tespit ederken, şüpheli araçla kaçmaya çalıştı. G.T. isimli şüpheli kadın kısa sürede yakalandı. Kadının çantasından 5 parça halinde satışı hazır 49.92 gram metamfetamin bulundu.

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Yapılan araştırmada G.T.'nin uyuşturucu maddeleri Esenyurt'ta bulunan yabancı uyruklu M.N. isimli kişiden temin ettiği belirlendi. M.N. adlı erkek şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramalarda satışa hazır halde çeşitli gramajlarda paketlenmiş olarak 5 kilo 890 gram metamfetamin, 2 hassas terazi 5 bin 765 lira ile 300 dolar bulundu.

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Bu kişinin farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Mahkemeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

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#Avcılar#Esenyurt#Uyuşturucu Operasyonu

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