×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Avcılar ve Esenyurt'ta operasyon: Suç örgütü lideri dahil 39 kişi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#Suç Örgütü#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 11:47

Avcılar ve Esenyurt'ta çok sayıda olaya karıştığı belirlenen Kerbela Y. liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar ve Esenyurt'ta "uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti, kasten yaralama, yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı saldırı" gibi 8 olayı gerçekleştiren suç örgütünü belirledi. Bunun üzerine Muğla, İzmir, Mersin, Rize, Tokat ve Bursa'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri ve yöneticisi de dahil olmak üzere 39 kişi yakalandı.

Avcılar ve Esenyurtta operasyon: Suç örgütü lideri dahil 39 kişi yakalandı

Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 100  fişek,  hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Operasyon#Suç Örgütü#İstanbul