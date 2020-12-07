İhsan DÖRTKARDEŞ - Serdar ALTINTEPE/ DHA
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Avcılar'da şok görüntü! Tam 10 ton topladılar! Dev gibiler, çoğu 1 kilogram...
Avcılar sahilini kaplayan dev deniz analarını toplama çalışmaları devam ediyor. Belediye ekiplerinin yaklaşık 10 ton denizanası topladığı kaydedildi.
Avcılar sahiline geçtiğimiz haftadan itibaren dev deniz anaları vurmuştu. Ağırlıkları yaklaşık 1 kilogramı bulan deniz analarını toplamak için
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin çalışması sürüyor. Görevlilerin üç gün boyunca 20'şer kiloluk 500 torbada yaklaşık 10 ton denizanasını topladıkları öğrenildi.
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