MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAvcılar'da şok görüntü! Tam 10 ton topladılar! Dev gibiler, çoğu 1 kilogram...
GeriGündem Avcılar'da şok görüntü! Tam 10 ton topladılar! Dev gibiler, çoğu 1 kilogram...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İhsan DÖRTKARDEŞ - Serdar ALTINTEPE/ DHA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 13:36 | Son Güncelleme:

Avcılar'da şok görüntü! Tam 10 ton topladılar! Dev gibiler, çoğu 1 kilogram...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avcılar'da şok görüntü! Tam 10 ton topladılar! Dev gibiler, çoğu 1 kilogram...
Abone Olgoogle-news

Avcılar sahilini kaplayan dev deniz analarını toplama çalışmaları devam ediyor. Belediye ekiplerinin yaklaşık 10 ton denizanası topladığı kaydedildi.

Avcılar sahiline geçtiğimiz haftadan itibaren dev deniz anaları vurmuştu. Ağırlıkları yaklaşık 1 kilogramı bulan deniz analarını toplamak için

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin çalışması sürüyor. Görevlilerin üç gün boyunca 20'şer kiloluk 500 torbada yaklaşık 10 ton denizanasını topladıkları öğrenildi.

Avcılarda şok görüntü Tam 10 ton topladılar Dev gibiler, çoğu 1 kilogram...

Avcılarda şok görüntü Tam 10 ton topladılar Dev gibiler, çoğu 1 kilogram...


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle