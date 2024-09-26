×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Avcılar Sahili'nde korkunç olay! 26 yaşındaki Dilek'in cansız bedeni bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Istanbul#Avcılar#Şüpheli Ölüm
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 12:54

İstanbul Avcılar Sahili'nde kayalıkların arasında bir kadın cesedi bulundu. Cesedin 26 yaşındaki Dilek A.'ya ait olduğu öğrenildi. Dilek A.'nın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Haberin Devamı

İstanbul Avcılar'da Denizköşkler Sahili'nde sabah saatlerinde, balıkçılar, kıyıda kayalıkların arasında bir ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri ve polisler cesedi bulunduğu yerden çıkarmak için bir süre uğraştı.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan cesedin Dilek A.'ya (26) ait olduğu belirlendi. Cesette ilk belirlemelere göre kesici veya delici alet izi tespit edilemedi. Dilek A.'nın üzerinde kimlik, kredi kartları ve bir miktar para bulundu.

Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Dilek A.'nın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#Avcılar#Şüpheli Ölüm

BAKMADAN GEÇME!