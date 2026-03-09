Avcılar Sahili'nde kedi mahsur kaldığı ağaca ikinci kez tırmandı; itfaiye erine saldırdı

Haberin Devamı

Olay Denizköşkler Plajı yakınlarında meydana geldi. Evde beslendiği belirtilen 'Şirin' isimli kedi kuşu avlamak için ağaca çıktı. Çıktığı ağaçtan inemeyen kedi miyavlamaya başladı. Mahalle sakini Ali Sarayşen, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye bir süre sonra olay yerine gelerek mahsur kalan kediye müdahale etti.

'KEDİ SAAT 14.00'TEN BERİ BURADA'

Mahalle sakini Ali Sarayşen "Kedimiz saat 14.00'ten beri burada. İtfaiyeci arkadaşlar sağolsunlar yardıma geldiler. Operasyonla indireceğiz inşallah. Kuş vardı kuşun peşine çıktı ve inemedi. Saat 14.00'ten beri burada. Sorunsuz indireceğiz inşallah" dedi.

Sahildeki köpeklerin uzaklaştırılmasının ardından Şirin itfaiye merdiveniyle ağaçtan indirildi. Hayvan yakalama aparatıyla yakalandığı an çırpınan kedi itfaiye eri tarafından yere bırakıldı. Kedi bir süre sonra tekrar ağaca tırmandı. Çevredeki hayvanseverlerin ısrarı üzerine itfaiye eri, bu kez kediyi ensesinden yakalamaya çalıştı; kedi ise itfaiye erine saldırdı. Başka bir itfaiye eri de hayvan yakalama aparatıyla kedinin yakalanmasına yardımcı olmaya çalıştı.Bir süre sonra ağaçtan indirilen kedi uzun süre sakinleştirilemedi. Çevredeki gençler itfaiye erlerini alkışlarken korktuğu gözlenen 'Şirin' ise bir arabanın altına girerek saklandı.