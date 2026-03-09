×
Gündem Haberleri

Avcılar Sahili'nde kedi mahsur kaldığı ağaca ikinci kez tırmandı; itfaiye erine saldırdı

Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2026 13:36

Avcılar sahilinde 'Şirin' isimli kedi kuş avlamak isterken çıktığı ağaçta mahsur kaldı. 'Şirin' isimli kedi 5 saat boyunca ağaçtan inemeyince itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Bir süre aşağıda duran kedi korkarak yeniden ağaca tırmandı. İtfaiye eri tarafından iki kez kurtarılan kedi kaçarak saklandı.

Olay Denizköşkler Plajı yakınlarında meydana geldi. Evde beslendiği belirtilen 'Şirin' isimli kedi kuşu avlamak için ağaca çıktı. Çıktığı ağaçtan inemeyen kedi miyavlamaya başladı. Mahalle sakini Ali Sarayşen, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye bir süre sonra olay yerine gelerek mahsur kalan kediye müdahale etti.

'KEDİ SAAT 14.00'TEN BERİ BURADA'

Mahalle sakini Ali Sarayşen "Kedimiz saat 14.00'ten beri burada. İtfaiyeci arkadaşlar sağolsunlar yardıma geldiler. Operasyonla indireceğiz inşallah. Kuş vardı kuşun peşine çıktı ve inemedi. Saat 14.00'ten beri burada. Sorunsuz indireceğiz inşallah" dedi.

Avcılar Sahilinde kedi mahsur kaldığı ağaca ikinci kez tırmandı; itfaiye erine saldırdı

YENİDEN TIRMANDI; İTFAİYE ERİNE SALDIRDI

Sahildeki köpeklerin uzaklaştırılmasının ardından Şirin itfaiye merdiveniyle ağaçtan indirildi. Hayvan yakalama aparatıyla yakalandığı an çırpınan kedi itfaiye eri tarafından yere bırakıldı. Kedi bir süre sonra tekrar ağaca tırmandı. Çevredeki hayvanseverlerin ısrarı üzerine itfaiye eri, bu kez kediyi ensesinden yakalamaya çalıştı; kedi ise itfaiye erine saldırdı. Başka bir itfaiye eri de hayvan yakalama aparatıyla kedinin yakalanmasına yardımcı olmaya çalıştı.Bir süre sonra ağaçtan indirilen kedi uzun süre sakinleştirilemedi. Çevredeki gençler itfaiye erlerini alkışlarken korktuğu gözlenen 'Şirin' ise bir arabanın altına girerek saklandı.

Avcılar Sahilinde kedi mahsur kaldığı ağaca ikinci kez tırmandı; itfaiye erine saldırdı

