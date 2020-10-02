Avcılar Kaymakamlığı’ndaki HES kodu kuyruğuna 6 görevli

Valilik ve Kaymakamlıklara girişlerde zorunlu olarak HES kodu kullanılmasına karar verilmesinin ardından Avcılar Kaymakamı Kemal İnan’ın talimatı ile binanın önünde bir bölümü polis olmak üzere 6 görevli mesai saatleri boyunca gelenlere HES kodu almaları ve binaya girişte kontrollerini sağlıyor. Bina giriş kapısının yanındaki masada da bir görevli HES kodu alınması için yardımcı oluyor. Görevliler ayrıca HES kodu almak veya binaya girmek için sıraya girenlere de sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları için çaba harcıyor. "MASALARI AYIRIN"

Tahkakale Mahallesi’ne İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır ile giden Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, müşteri kabul eden bazı iş yerlerinde masa ve sandalyelerin birbirlerine çok yakın olduğunu belirterek, ’Sosyal mesafe kuralına’ uygun hale getirilmesini istedi. Kaymakam, bazı masaların kullanılmadığı belirtilince bunların kaldırılarak işyerinin ferahlatılmasını önerdi.