Avcılar fotokapan ile tespit edildi

#Yasa Dışı Avlanma#Bozayılar#Fotokapan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 17:04

Bartın'nın Ulus ilçesinde bozayıyı yasa dışı avlarken fotokapan tarafından tespit edilen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Bartın'da yürütülen fotokapan çalışmaları kapsamında, yasa dışı avlanan bozayı tespit edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Kadir Çokçetin, yaptığı açıklamada, "Bartın'ın Ulus ilçesinde, ekiplerimiz tarafından yürütülen fotokapan çalışmaları kapsamında, gece saatlerinde bir araç ve içerisindeki 2 şahsın bölgede hareketlilik halinde oldukları tespit edilmiştir. Görüntülerin incelenmesi sonucu, şahısların araçtan inerek av tüfeği ve fenerle bölgede gezindikleri, av tüfeğiyle ateş ettikleri, atış sonrası bozayı sesinin kayda geçtiği belirlenmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede, yasa dışı şekilde avlanmış bir bozayı tespit edilmiştir. Bozayıyı vurdukları tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem uygulanacaktır" dedi. Çokçetin, fotokapan görüntüsünü de paylaştı. Görüntüde 2 kişinin ormanlık alanda ellerinde el feneri ve tüfekle keşif yaptıkları görüldü.

BAKMADAN GEÇME!