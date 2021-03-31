Avcılar D-100'de tehlikeli yolculuk!

Görüntüler, geçtiğimiz günlerde D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bisiklet kullanan bir kişi, yolda yaklaşık 70 kilometre hızla ilerleyen, tehlikeli madde taşıyan dolu tankerle dip dibe ilerledi.

Trafiğin hızlı aktığı sırada hem canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan bisikletli bir süre sonra gözden kayboldu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara