Avcılar D-100 Karayolu'nda kaza! Çok sayıda yaralı var

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Avcılar D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LUZ 941 plakalı servis midibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 34 MC 4328 plakalı otomobile çarptı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın sürücünün kullandığı otomobile çarptıktan sonra şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yan yola çıktıktan sonra iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Kazada servis midibüsünde bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yan yol, midibüsün olay yerinden çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)