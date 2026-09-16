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Avcılar D-100 Karayolu'nda kaza! Çok sayıda yaralı var

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#İstanbul#Avcılar#Kaza
Avcılar D-100 Karayolunda kaza Çok sayıda yaralı var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 16:21

İstanbul'un Avcılar ilçesinde D-100 Karayolu'nda otomobile çarptıktan sonra şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü, yan yola çıktıktan sonra duvara çarparak durabildi. Kazada midibüste bulunan 9 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Avcılar D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LUZ 941 plakalı servis midibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 34 MC 4328 plakalı otomobile çarptı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın sürücünün kullandığı otomobile çarptıktan sonra şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yan yola çıktıktan sonra iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Avcılar D-100 Karayolunda kaza Çok sayıda yaralı var
Kazada servis midibüsünde bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yan yol, midibüsün olay yerinden çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
Avcılar D-100 Karayolunda kaza Çok sayıda yaralı var

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#İstanbul#Avcılar#Kaza

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