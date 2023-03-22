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Avcılar Belediyesi işçilerinden eylem

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#İstanbul#Avcılar#Avcılar Belediyesi
Avcılar Belediyesi işçilerinden eylem
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 14:28

Avcılar Belediyesi'nde çalışan bin 200 işçinin banka promosyon tekliflerinin düşük kalması protesto edildi.

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Havuz Meydanı’nda Belediye İş Sendikası 2 No’lu Şube tarafından banka promosyon tekliflerinin düşük kalması protesto edildi. Eyleme yaklaşık 150 işçi katıldı.

Avcılar Belediyesi işçilerinden eylem

ATM KARTLARINI KESTİLER

Basın açıklaması yapan İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, "Bankanın yaptığı iş ahlakına da, hak, ve hukuka da aykırıdır. Biz emekçiler elimiz kolumuz bağlı bu hukuksuzluğa, ahlaksızlığa seyirci kalmayacağız, diğer iş yerlerine verdiğiniz düzeyde promosyon hakkımızı verin. Aksi takdirde hakkımızı almak için belirleyeceğimiz düzenli günlerde banka genel müdürlüğünün önünde emekçiye yaptığı çifte standardı daha yüksek katılımla yapacağımız basın açıklaması ile kamuoyuna paylaşmaya devam edeceğiz" dedi. Savaş ve sendika yöneticileri daha sonra işçilerin maaşlarını aldığı banka şubesi önünde ATM kartlarını tepki amacıyla makasla kesti.

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Avcılar Belediyesi işçilerinden eylem

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#İstanbul#Avcılar#Avcılar Belediyesi

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