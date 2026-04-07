AVCI uyuşturucunun ‘siber’ inlerinde

Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 07:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan yapay zekâ destekli Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi (AVCI), uçtan uca şifreli iletişim uygulamalarının kapalı grup ve kanallarına sızarak, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, özel bir yazılım ekibi kurarak çalışmalara başladı. Geleneksel polislik anlayışını yapay zekâ ve büyük veriyle harmanlayarak yerli ve milli yazılım programı AVCI’yı ortaya çıkaran İstanbul polisi, siber uzayın sunduğu anonimlik zırhına güvenerek görünmez olduklarını zanneden organize suç örgütlerini takibe aldı.
İstanbul narkotik polisi AVCI ile dijital ayak izi bırakmadıklarını düşünerek faaliyetlerini anlık mesajlaşma uygulamalarının özel davetle girilebilen gizli gruplarına taşıyan uyuşturucu örgütlerinin güvendikleri sanal duvarları yıktı.

Programla suç gerçekleşmeden önce istihbarat odaklı yapılan çalışmayla insan gücüyle aylar sürecek bir analiz saniyeler içine sığdırılarak, uyuşturucu baronlarının dijital maskeleri düşürülüyor.

KAPALI HÜCRELERE VE KANALLARA SIZIYOR

Sadece özel referanslarla girilebilen adeta kapalı birer hücre gibi işleyen gruplara ve kanallara sızarak analiz yapan AVCI, suç örgütlerinin kullandığı şifreli iletişim ağlarında milyonlarca mesajı, sesli notu, fotoğrafı ve lokasyon bilgisini tek tek tarıyor. AVCI, zehir tacirlerinin kullandığı sokak jargonunu, emojileri ve şifreli kelimeleri doğal dil işleme modülleri tarafından çözümleyerek, anlamlı istihbarat raporlarına dönüştürüyor.
Sistem, gruplardaki veri akışını anlık olarak kopyalayıp sunucularında depoladığı için silinen, yok edildiği sanılan binlerce mesaj, video ve fotoğraf saniyeler içinde geri getirilerek dijital delil dosyasına ekleniyor. Bu şekilde şüphelilerin en büyük güven kaynağı olan “mesajı herkesten sil” özelliği de AVCI karşısında çaresiz kalıyor.

AVCI’daki gelişmiş ID tespiti modülü sayesinde ayrıca sahte profil fotoğrafları arkasına saklanan ve sürekli kullanıcı adı değiştiren şüphelilerin dijital ayak izleri de takip ediliyor. Programla aynı cihazdan yapılan girişler, IP örtüşmeleri ve ağ içi etkileşimler analiz edilerek, sanal âlemdeki sahte rumuzların arkasındaki gerçek kimlikler, adres ve fiziki özellikler de deşifre edilebiliyor.

KARAKTER ANALİZİ DE YAPIYOR

Bir takip programından çok istihbaratçı gibi çalışan AVCI, uyguladığı karakter ve güvenlik analizi modülüyle grup üyelerinin birbirleri hakkındaki yazışmalarını, şikâyetlerini ve referanslarını analiz edebiliyor. 

