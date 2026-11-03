×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

"AVCI" projesiyle Yasa Dışı Bahse dev darbe: 39 ilde 151 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Yasa Dışı Bahis#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 09:11

İçişleri Bakanlığı, İstanbul merkezli 39 ilde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 151 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul merkezli 39 ilde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlar, yapay zeka destekli AVCI projesi kullanılarak gerçekleştirilen teknik incelemeler doğrultusunda şüphelilerin tespiti ve yasa dışı sanal bahis altyapısındaki rollerinin belirlenmesi üzerine düzenlendi. Dijital ortamda işlenen suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten çok sayıda grup ve şüpheli tespit edildi. Operasyonlarda 151 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

AVCI projesiyle Yasa Dışı Bahse dev darbe: 39 ilde 151 gözaltı

Haberin Devamı

Açıklamada ayrıca, "Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle, vatandaşlarımızı yasa dışı bahis tuzağından korumak için ülkemizin dört bir yanında siber suç ve suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi. (DHA)

Gözden KaçmasınYurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağış ve sel uyarısı 7 ilde alarmYurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağış ve sel uyarısı! 7 ilde alarmHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Yasa Dışı Bahis#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!