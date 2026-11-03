"AVCI" projesiyle Yasa Dışı Bahse dev darbe: 39 ilde 151 gözaltı

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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul merkezli 39 ilde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlar, yapay zeka destekli AVCI projesi kullanılarak gerçekleştirilen teknik incelemeler doğrultusunda şüphelilerin tespiti ve yasa dışı sanal bahis altyapısındaki rollerinin belirlenmesi üzerine düzenlendi. Dijital ortamda işlenen suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten çok sayıda grup ve şüpheli tespit edildi. Operasyonlarda 151 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Açıklamada ayrıca, "Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle, vatandaşlarımızı yasa dışı bahis tuzağından korumak için ülkemizin dört bir yanında siber suç ve suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi. (DHA)