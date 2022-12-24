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Avcı Apartmanı’nda neler oluyor

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#ANTALYA#Kiracı#Ev Sahibi
Avcı Apartmanı’nda neler oluyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 07:00

Elektriği kesilen, dış kapısı sökülen ve giriş yolu kırdırılan Avcı Apartmanı’nın sakinleri duruma isyan etti. Binada yaşayanlar, apartman sahibinin otel yapmak için kendilerini tahliyeye zorladıklarını iddia etti. Apartmanın sahibi ise binaya tadilat yaptırıldığını öne sürdü.

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Antalya Konyaaltı’na bağlı Arapsuyu Mahallesi’ndeki Avcı Apartmanı’nda ikamet eden kiracılar ile apartmanın sahibi avukat Ali Topuz arasındaki tahliye anlaşmazlığı, trajikomik bir hale dönüştü. Apartmanda ikamet eden 7 kiracının iddiasına göre; tahliye teklifini kabul etmeyen kiracılar önce mahkemeye verildi, mahkeme süreci devam ederken apartmanın elektriği kesildi. Sonra apartmana ait demir dış kapı söküldü. Bununla da yetinmeyen mülk sahibi, apartmanın önüne iş makinesi getirerek sokak kapısından apartman girişine kadar olan yolu ve giriş merdivenini kırdırdı.

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‘OTEL YAPACAĞIM’

Apartman sakini Gülsen Adanır, yaşanan süreci Hürriyet’e şöyle anlattı: “Avukat bey burayı otel yapacağını söyleyerek sürekli bizi tahliye için zorluyor. Mahkeme sürecine rağmen hem telefonla hem de fiziki olarak rahatsız ediliyoruz. 2 ay önce hiçbir gerekçe yokken apartmanımızın elektriğini kestiler. Bu yetmezmiş gibi yine apartmanın demir dış kapısı hiçbir gerekçe gösterilmeden, güvenliğimiz hiçe sayılarak söküldü. Tam bundan kötüsü olmaz derken apartmanın giriş yolu ve giriş merdivenlerinin iş makinesi ile kırıldığına şahit olduk. İş çıkışı gördüğüm manzara karşısında şoka uğradım. Eğer polis gelip yıkımı durdurmasaydı apartmana giriş merdivenleri ve korkuluklar da yıkılacaktı. Avukat bey defalarca kapımıza başka avukatlar gönderdi. Şimdi de bu yaptıklarına tadilat diyor. Her nedense bu tadilat işleri tahliye talepleri elimize ulaşınca başladı. Bir apartmanın kapısı 2 aydır takılmaz mı? Biz bu uygulamaların hiçbirini kabul etmiyoruz.”

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‘KİRACI FİLMİ GİBİ’

Bir başka apartman sakini Turgay Türksoy ise “Apartman girişini hiçbir kiracıya haber vermeden şantiye alınana çevirmişler. Bu apartmanda çocuklar yaşıyor. O yoldan nasıl geçip okula gidecekler?” dedi.

İsmini vermek istemeyen başka bir apartman sakini ise “Rus ve Ukraynalıların gelişi sonrası avukat bey bize gelip otel işinin daha kârlı olacağını söyledi. Sonra da Kemal Sunal’ın ‘KİRACI’ filmindeki sahneleri yaşamaya başladık” diye konuştu.

‘TADİLAT YAPTIRAMAZ MIYIM’

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Kiracıların iddialarına yanıt veren avukat Ali Topuz, şöyle konuştu: “Apartmanın elektriği abonelik başka bir ismin üzerine geçirilmesi için kesildi. Kapı da tadilat nedeniyle söküldü. Kırım yapılan yolu da yenileyip mermer yapacağız. Çünkü yağmur yağdığında taşmalar oluyor. Burada kesinlikle tahliye sürecini hızlandırmak için yapılan bir şey yok. Üstelik Konyaaltı gibi bir yerde 2 bin TL’ye oturuyorlar. Ayrıca ben apartmanıma tadilat yaptıramayacak mıyım? apartman sakinleri zannedersem kira bedelini artırmak istemedikleri için böyle davranıyor. Ama ben yine de yanlarına gidip iyi niyetimi bir kez daha kendilerine anlatacağım.”

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#ANTALYA#Kiracı#Ev Sahibi

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