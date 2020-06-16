Avare ne demek? Avare nedir? Avare TDK kelime anlamı

Avare kelimesi Türkçeye Farsça üzerinden yerleşmiş ve yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Özellikle taşıdığı anlam ile beraber cümle içinde veya tek başına rahatlıkla ifade imkanı tanımaktadır. TDK açısından ele alındığı zaman Avare kelimesine karşılık olarak, ‘İşsiz, aylak’ sözcükleri çıkmaktadır.

Avare Ne Demek?

Anlamları ile beraber Avare kelimesi farklı amaçlar doğrultusunda yaygın kullanılan sözcüklerden biridir.

- İşsiz,

- İşsiz güçsüz,

- Aylak,

- Başıboş,

Özellikle herhangi bir iş yapmayan ve sürekli zamanını boşa geçiren kişiler adına dile getirilen bir kelime şeklinde öne çıkıyor.

‘’Daha ne kadar sürdürebilecekti bu Avare yaşamını’’ A. Kulin

Avare Nedir?

Avare TDK açısından, ‘işsiz ya da İşsiz güçsüz ve aylak’ anlamları üzerinden karşılık bulmaktadır. Gündelik hayatta sadece işsiz kişiler için değil aynı zamanda hayatında hiçbir şey yapmayan boş geçiren insanlar adına da kullanılmaktadır.

‘’Bu avare hayatı artık bırakman gerekiyor.’’

Amaca uygun olarak doğrudan insanlar için kullanılan bu kelime, birçok yerde taşıdığı anlam ile beraber doğrudan ifade olanağı vermektedir. Bu sebepten dolayı günümüzde Türkçenin en yaygın sözcükleri arasında geliyor. Başta işi olmayan insanlar olmak üzere aynı zamanda bir uğraş ile ilgilenmeyen ve günü aylak geçiren kişiler adına kullanılan bir sözcüktür.