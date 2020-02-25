Avam Ne Demek? Avam Nedir? Avam TDK Kelime Anlamı

Avam, tam anlamıyla halkın aşağı tabakası anlamına gelmektedir. Bu anlamdan dolayı kimi zaman aşağılayıcı bir söz olarak da değerlendirilmektedir ve kullanımından kaçınılmaktadır.

Avam Nedir?

Avam; aslında kökeni Osmanlı Devleti'ne kadar giden oldukça eski bir kelimedir. Halkın avam ve havas olarak ayrıldığı sürede ortaya çıkmıştır. Avam aşağı tabakayı simgelerken, havas üst tabakayı temsil etmektedir.

Avam Ne Demek?

Bir başka deyişle doğru kullanımı aslında daha tarihsel ve toplumsal bir anlam taşımaktadır. Sadece halkın tabakalarını ifade etmek için kullanılmıştır. Günümüzde ise daha gündelik şekilde ve kimi zaman eğitimsiz ya da davranışları sakil bulunan kişiler için de bu söz tercih edilmektedir.

Avam TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu'nun belirlediği anlam aslında avam kelimesinin tarihsel anlamı ile denktir. TDK'ya göre; avam, halkın aşağı tabakası yani havas tabakasının karşıtıdır.

Avam Kamarası Ne Demek?

Avam denilince akla gelen bir başka tabir ise avam kamarasıdır. Bu isim tamlaması şaşırtıcı bir şekilde Türkiye ve Osmanlı Devleti ile ilişkili değildir. Avam kamarası, Birleşik Krallıkta yer alan alt meclistir. Seçimle gelen milletvekilleri beş yıl boyunca bu mecliste görev yapmaktadır.