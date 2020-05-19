Available Ne Demek? Available Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Available, İngilizce kökenli bir sözcüktür. Available, ön ad olarak "mevcut, geçerli, var, hazır, müsait, kullanışlı, eldeki, kullanışlı" manalarına gelmektedir.

Available Ne Demek?

Available sözcüğünün sözlük manası kullanıldığı durumla ilişkili olarak değişiklik göstermektedir. Türkçede tümce içerisinde sık kullanılmayan bir sözcük olarak karşımıza çıkıyor. Fakat başlıca bazı teknik mevzularda değerlendirilmektedir. Available sözcüğünün Türkçe kelime anlamı ise mevcut, elde edilebilir, mevcut veya var anlamlarına karşılık gelmektedir. Öte yandan bilgi teknolojilerinde sık sık kullanılan ifadelerden biridir. Uygun, kullanılır ya da kullanılır olan.

Bir toplamı meydana getiren parçaları büsbütün ifade etmek için kullanılmaktadır. Available sözcüğü sık kullanılan bir kelime olmamasına rağmen hem internet üzerinde hem de elektronik ve teknik olarak da önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda bilişim sözlüğü dahilinde de öne çıktığı söylenebilir.