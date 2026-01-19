‘Ava gidiyorum’ diyerek evden çıkıp kaybolmuştu! Acı haber geldi...

Haberin Devamı

Alaplı ilçesi Çengelli köyünde oturan Mustafa Uçar, dün saat 16.00 sıralarında ‘ava gidiyorum’ diyerek evinden çıktı. Uçar’ın Bir daha kendisinden haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, köy halkının da desteğiyle köy çevresi ve Mustafa Uçar’ın en son görüldüğü Sindelli Mahallesi civarındaki ormanda geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara jandarma, AFAD, polis, UMKE, sağlık ekipleri, gönüllüler ile Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri de katıldı. Aralıksız devam eden arama çalışmalarında 2’nci güne girildi. Arama çalışmaları köyün kırsalında termal kameralar da kullanılarak devam etti.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde "Ava gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve iki gündür ekiplerin aradığı güvenlik görevlisi Mustafa Uçar’ın Soğuksu mevkisinde av tüfeğiyle vurulup, bir ağaca yaslanmış halde cansız bedeni bulundu. Uçar’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Ekipler, Uçar’ın av tüfeği ile kendini vurduğu ihtimali üzerinde duruyor. Uçar'ın intihar mı ettiği ya da cinayete mi kurban gittiği yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.