Ava giden iş insanı feci şekilde can verdi

İş insanı Nail Ölmez, bugün arkadaşlarıyla Geyve'nin Karaçam Mahallesinde ormanlık alanda avlanmaya gitti. İddiaya göre, iki arkadaşı Nail Ölmezi saat 18.00 sıralarında vurulmuş olarak buldu. Karın bölgesinden yaralanan Nail Ölmez, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Nail Ölmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Arifiye ilçesinde çelik konstrüksiyon yapıları üzerine fabrikası olan, 3 çocuk babası olan Nail Ölmezin öldüğünü öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.

Nail Ölmez’in çamur birikintisinin üzerinde atlarken düştüğü ve bu sırada elinde bulunan tüfeğinin ateş aldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.