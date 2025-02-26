Av yasağı, 2 Mart'ta başlıyor... Yasağa uymayana para ve tazminat cezası verilecek

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2 Mart Pazar gününden itibaren tüm Türkiye’de av yasağı başlayacak. 2024-2025 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararı uyarınca av sezonu 2 Mart itibariyle ülke genelinde kapanacak. Konu hakkında yazılı açıklamada yayımlayan 11. Bölge Müdürlüğü, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Av ve yaban hayvanlarının eş tutma üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu dönemde toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması gerekmektedir. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararında yasaklanan bu fiilleri işleyenler hakkında idari para cezası uygulanacak olup ayrıca av hayvanı türüne göre değişen tazminat bedelleri talep edilecektir."