Av tüfeğiyle kazara kendini vuran veteriner, ağır yaralandı

#Karaman#Veteriner Kazası#Av Tüfeği
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 11:58

Karaman'da çiftliğin deposunda av tüfeğini incelerken kazara tetiğe dokunup kendini vurduğu öne sürülen veteriner Ömer Selvi (44), karnından ağır yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Urgan Mahallesi 1991 Sokak'taki çiftlikte meydana geldi. Veteriner Ömer Selvi, büyükbaş yetiştirdikleri kendilerine ait çiftliğin deposundaki av tüfeğini incelerken kazara tetiğe dokundu.

 

KANLAR İÇİNDE YERDE BULDULAR

Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Selvi'nin karnına isabet etti. Silah sesini duyup depoya gelenler çiftliktekiler, Selvi'yi kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selvi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

