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Av sezonu iklim değişikliğinden etkilendi; balıkçılar limana erken döndü

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#Balık Sezonu#İklim Değişikliği#Deniz
Av sezonu iklim değişikliğinden etkilendi; balıkçılar limana erken döndü
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 10:08

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, av yasağının normalde 15 Nisan'da başlaması gerekirken bu yıl iklim değişikliği nedeniyle teknelerin şimdiden paydos ettiğini söyledi. 15 Mart'tan itibaren teknelerin limana demirlediğini belirten Çakan, "Önümüzde Ramazan Bayramı var. Vatandaşların bol bol balık tüketmeleri lazım. Aksi takdirde bir dahaki eylül ayını beklemeleri gerekecek" dedi.

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İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, geçen eylül ayından yılbaşına kadar verimli bir av sezonu geçirdiklerini söyledi. Eylül ayından itibaren Karadeniz'de palamut avcılığının başladığını anlatan Çakan, daha sonra ise çinekop, lüfer ve hamsi avcılığının yaygınlaştığını ifade etti. İklim değişikliğinin su ürünleri sektörünü yakından etkilediğini vurgulayan Mehmet Şahin Çakan, "Yılbaşından sonra iklim değişikliği nedeniyle gemilerimiz denize çıkıp avlanamadı. Marmara'da müsilaj sorunu var. Gemiler müsilajdan dolayı denizden ağlarını alamadıkları için bu sene erken paydos edildi. Normalde 15 Nisan'da paydos edilmesi gerekirken Mart'ın 15'inde tekneler, sezonun bitmesini beklemeden yavaş yavaş teknelerini limana demirledi" diye konuştu.

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Balıkçıların bu yıl çoğunlukla hava muhalefetine uğradığını belirten Çakan, şöyle devam etti:

"Geçen yıllara nazaran bu yıl daha çok fırtınalı bir sezon geçirdik. Halkımız belki görmeyebilir ama biz ekmeğimizi denizden kazandığımız için iklim değişikliğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bu da bizim bu yılki balık sezonumuzun ikinci dönemini etkiledi. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Vatandaşların bol bol balık tüketmeleri lazım. Aksi takdirde bir dahaki eylül ayını beklemeleri gerekecek. Çünkü tezgahlarda bol miktarda balık bulma şansımız olmayacak. Ramazan dolayısıyla fiyatlar uygun. Nisanın başından itibaren 5 aylık av sezonu yasağı başlayacak. Taze ve iyi balık tüketmek isteyenler uzun bir süre onun bitmesini bekleyecek"

Av sezonu iklim değişikliğinden etkilendi; balıkçılar limana erken döndü

'BALIKÇILARIN EN BÜYÜK ŞANSI İHRACAT'

Su ürünleri sektörü olarak geçen yıl 95 ülkeye ihracat yapıldığını ifade eden Mehmet Şahin Çakan, önümüzdeki yurt dışı fuarlara katılımı artırarak pazarı genişletmeyi hedeflediklerini dile getirdi. İhracat yapılan ülke sayısını 115'e yükselteceklerini anlatan Çakan, "Balıkçıların en büyük şansı ihracat. İhracat rakamlarımız Türkiye genelinde 2024 yılında 2 milyar dolar civarına ulaştı ama hedeflerimiz daha büyük. Fuarlar ve Ar-Ge çalışmalarına zaman ve emek harcıyoruz. Önümüzdeki sezon bunun meyvelerini alıp, ihracatı 2,5 milyar dolara yükseltmeye çalışacağız. Bizim en büyük güvencemiz ihracat" ifadelerini kullandı.

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#Balık Sezonu#İklim Değişikliği#Deniz

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