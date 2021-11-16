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AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanır?

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AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanır

AUZEF vize sonuçları için öğrencilerin meraklı bekleyişi başladı. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak hizmet veren AUZEF yani Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin, 2021-2022 eğitim yılı Güz Dönemi ara sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğrencilerin oturumlarını sonlandırmalarının ardından gözler resmi açıklamaya çevrilmişti. İşte, AUZEF vize sonuçlarına dair ayrıntılar...

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AUZEF vize oturumları 14-15 Kasım tarihlerinde 4 oturumda tamamlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2021-2022 eğitim yılı Güz Dönemi vize sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler, sınav sonuçlarının değerlendirme işlemi sonrası açıklamasında. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları için üniversite yönetiminden resmi açıklama gelmedi.

Ancak, geçtiğimiz dönemlerde 1 hafta içerisinde açıklanması dolayısıyla bu dönem de sonuçların 22 Kasım itibariyle açıklanması bekleniyor.

AUZEF SINAVLARI HAKKINDA

Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.

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