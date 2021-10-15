AUZEF sınav yeri seçimi nasıl yapılır?

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AUZEF sınav yeri seçimi yapmak isteyen öğrenciler, sınav merkezi tercihleri için; https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar.

-1. Aşamada Kişisel Bilgiler Onaylanır.

-2. Aşamada öğrencinin varsa engel durumu bildirilir. Engel durumu yoksa "Engelsiz" seçeneği seçilir.

-3. Aşamada sınava girilmek istenen sınav merkezi seçilir ve HES kodu girilir.

Öğrenciler sınavlarına “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadır. Belirlenen tarihler dışında sınav merkezi tercihi değiştirilemez. Tercihlere ait duyuru web sayfasından duyurulur.