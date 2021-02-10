AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bütünleme sınavları sona erdi

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bütünleme sınavları 7 Şubat’ta sona erdi. Telafi sınavlarında derslerden alınan notlar başarı notunu %60 oranında etkileyecek. 2-10 Ocak tarihleri aralığında düzenlenen bitirme sınav sonuçları 16 Ocak’ta açıklanmıştı.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2-10 Ocak tarihleri aralığında düzenlenen bitirme sınav sonuçları 16 Ocak’ta açıklanmıştı. Öğrenciler sınav sonuçlarını http://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile görüntüleyebildiler.

Bitirme (final) sınavı sonrasında DD veya DC harf notu olarak değerlendirilen derslerinizden telafi (bütünleme) sınavına girip FF notu alırsanız o derse ait son notunuz FF olacaktır. Telafi sınavlarında derslerden aldığınız notlar başarı notunuzu %60 oranında etkileyecektir.