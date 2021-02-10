AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bütünleme sınavları sona erdi
AUZEF sınav sonuçları, bütünleme sınavına giren öğrenciler tarafından araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi telafi sınavları 30 Ocak ve 7 Şubat tarihleri aralığında yapıldı. Şimdi gözler AUZEF bütünleme sınav sonuçlarına çevrildi. İşte detaylar
AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bütünleme sınavları 7 Şubat’ta sona erdi. Telafi sınavlarında derslerden alınan notlar başarı notunu %60 oranında etkileyecek. 2-10 Ocak tarihleri aralığında düzenlenen bitirme sınav sonuçları 16 Ocak’ta açıklanmıştı.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2-10 Ocak tarihleri aralığında düzenlenen bitirme sınav sonuçları 16 Ocak’ta açıklanmıştı. Öğrenciler sınav sonuçlarını http://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile görüntüleyebildiler.
Bitirme (final) sınavı sonrasında DD veya DC harf notu olarak değerlendirilen derslerinizden telafi (bütünleme) sınavına girip FF notu alırsanız o derse ait son notunuz FF olacaktır. Telafi sınavlarında derslerden aldığınız notlar başarı notunuzu %60 oranında etkileyecektir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle