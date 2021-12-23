AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021- 2022 bitirme sınavı geride bıraktığımız hafta sonu tamamlandı. 4 oturumda gerçekleşen sınava katılım sağlayan öğrenciler, AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021- 2022 bitirme sınavı sonuçlarında son durum.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF’in bir önceki sınavları 13-14 Kasım'da gerçekleşmiş sonuçlar ise 26 Kasım'da ilan edilmişti. Geçtiğimiz dönemlere ait sonuç açıklanma tarihleri kaynak alındığında AUZEF sonuçlarının 31 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

AUZEF takvimine göre, bitirme sınavları ardından telafi sınavları gerçekleşecek. Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) için 22 - 23 Ocak 2022 tarihleri belirlendi.