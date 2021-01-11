AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kurum tarafından uyarı yapıldı

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. AUZEF Güz Dönemi final sınavları ocak ayında yapıldı. Sınavda adaylara her bir ders için 30 dakika süre verildi. Şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi. 29 Kasım tarihinde sona eren vize sınavı sonuçları 9 Aralık’ta erişime açılmıştı.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 21 Kasım 2020 saat 06:00’da başlayıp 29 Kasım 2020 tarihleri aralığında yapılan vize sınavı sonuçları 9 Aralık tarihinde erişime açılmıştı.

Bitirme sınavlarında derslerden aldığınız notlar başarı notunuzu %60 oranında etkileyecektir.

KURUM TARAFINDAN AÇIKLAMA

Kurum tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya ortam/ortamlarında soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin sınavlarının iptal edildiği duyuruldu. Sınav süreci boyunca ve sonrasına soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavı iptal edilecek ve herhangi bir mazeret kabul edilmeyeceği vurgulandı.