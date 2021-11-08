AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınavları ne zaman? Gözler resmi sitede

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılıyorElektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılıyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasaray - L. Moskova maçı için çarpıcı açıklama Maçı tekrar etmek için bir sebep varGalatasaray - L. Moskova maçı için çarpıcı açıklama! "Maçı tekrar etmek için bir sebep var"#Galatasaray
Türkkanın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu AK Partili isimden açıklamaTürkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu? AK Partili isimden açıklama#Ankara
Erdoğan İYİ Partili Türkkana tepki: Neresinden tutsanız alçaklıkErdoğan İYİ Partili Türkkan'a tepki: Neresinden tutsanız alçaklık#Kabine
Konyada korkutan deprem Bakan Kurumdan ilk açıklamaKonya'da korkutan deprem! Bakan Kurum'dan ilk açıklama#Konya
Covid-19da sıcak gelişme Bakan Kocadan bir hatırlatma dahaCovid-19'da sıcak gelişme! Bakan Koca'dan bir hatırlatma daha#Koronavirüs
Portekiz Fenerbahçeyi konuşuyor Pereira ve Mesut...Portekiz Fenerbahçe'yi konuşuyor! 'Pereira ve Mesut...'#Fenerbahçe
İYİ Partide Türkkanın yerine getirilen isim belli olduİYİ Parti'de Türkkan'ın yerine getirilen isim belli oldu!#Lütfü Türkkan
CHPnin İYİ Partili Türkkan açıklamasına AK Partiden peş peşe tepkiler İzmir İddiasını çürüttülerCHP'nin İYİ Partili Türkkan açıklamasına AK Parti'den peş peşe tepkiler! İzmir İddiasını çürüttüler#Muhammet Emin Akbaşoğlu
Karabağ Zaferinin 1. yılı coşkuyla kutlandıKarabağ Zaferi'nin 1. yılı coşkuyla kutlandı#Şuşa
Sosyal medyadan anket başlatmıştı Hisselerde sert düşüşSosyal medyadan anket başlatmıştı! Hisselerde sert düşüş#Elon Musk
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
Borsada rekor üzerine rekor Ciddi yükselişler gelebilirBorsada rekor üzerine rekor! Ciddi yükselişler gelebilir#Borsa İstanbul
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu Fotoğraflı cevapBurak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu? Fotoğraflı cevap#Burak Özçivit
20 aylık yasak kalktı ikisi aynı anda havalandı... İşte sebebi20 aylık yasak kalktı ikisi aynı anda havalandı... İşte sebebi#ABD
HABERLERGündem Haberleri

AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınavları ne zaman? Gözler resmi sitede

#Auzef#Auzef Sınavı#Auzef Ne Zaman
AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak AUZEF vize sınavları ne zaman Gözler resmi sitede

AUZEF sınav giriş belgesi sınav tarihi yaklaşırken öğrencilerin gündemine geldi. İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından düzenlenecek olan ara sınavları kasım ayında yapılacak. 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan söz konusu sınavın giriş belgeleri auzef.istanbul.edu.tr üzerinden yapılacak duyurunun ardından yayınlanacak. Gözler şimdi "AUZEF sınav yerleri açıklandı" duyurusunda. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman? Sınav belgesi açıklandı mı? İşte, ayrıntılar.

Haberin Devamı

AUZEF sınav giriş belgesi söz konusu sınava katılım sağlayacak olan öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftalardır vize sınavlarına hazırlanan öğrenciler, üniversitenin takvimine göre 13-14 Kasım tarihlerinde sınava katılacaklar. Sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim arasında yapan öğrenciler için sınav yerleri henüz açıklanmadı. AUZEF sınav giriş belgesi, söz konusu sınava bir hafta kala yayınlanacak. Öte yandan 4 oturumda yapılacak AUZEF vize sınavlarında HES Kodunu girmeyen öğrenciler sınava alınmayacak.

AUZEF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanmakta ve web sayfamız (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinde duyurusu yapılmaktadır. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde yer almaktadır.

Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.

Haberin Devamı

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacaktır. Bu kapsamda güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellenmiştir.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.

Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Öğrenciler, ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Auzef#Auzef Sınavı#Auzef Ne Zaman

BAKMADAN GEÇME!

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

#Özer Hurmacı
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini