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AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AKSİS AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı

#Auzef#AUZEF Sınav Giriş Belgesi#AUZEF Giriş Belgesi
AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır AKSİS AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı

AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 16 Nisan Cumartesi ve 17 Nisan Pazar günlerinde yapılacak. AUZEF sınavına girecek olan adaylar sınav giriş belgelerini AKSİS üzerinden alabiliyorlar. İşte AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı

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AUZEF sınav yerleri 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. AUZEF sınav giriş belgesi ile ilgili açıklama kurum tarafından yapıldı. Öğrenciler ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumlu olacaklar. Sınavlarda dört yanlış bir doğruyu götürecek.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak ara sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.’ denildi.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

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Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.

Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Öğrencilerimiz ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.

Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

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