AUZEF ders seçimi ne zaman yapılacak? 2022 AUZEF ders ekle sil tarihleri

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AUZEF ders ekle sil işlemleri belirtilen tarihler arasında yapılacak. AUZEF ders seçimi ise şu şekilde yapılabilecek;

AUZEF DERS SEÇİMİ

AUZEF' te ilgili dönemin ücretini yatırmış kaydını yenilemek isteyen ya da yeni kayıt olmuş öğrencilerin ders seçimleri fakülte(AUZEF) tarafından seçilmektedir. Üstten ders alma hakkı bulunan ve üstten ders almak isteyen öğrencilerimiz, üst dönem derslerini belirlenen tarihler içerisinde kendileri seçecektir. (Üstten ders alma kuralları gereğince, kayıt olunan ilk yarıyılda üstten ders alma işlemi yapılmamaktadır. Üstten ders alma koşullarına https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/content/donem-baslangici/ust-donemden-ders-alma adresinden ulaşabilirsiniz.)

DERS ALMA(DERS SEÇİMİ) NEDİR NEDEN YAPILIR?

Ders alma, mezun olabilmek için gerekli kredi sayısını tamamlamak üzere ilgili (Güz, Bahar) dönemlerde yapılan ders seçimi işlemine denir.