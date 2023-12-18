Austin: ABD'nin İsrail'e desteği sarsılmaz

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"ABD'nin İsrail'e desteği sarsılmaz" diyen Austin şunları söyledi:



Burada net bir mesajla bulunuyorum. İsrail yalnız değil. Gerçek dost zor zamanda destek olur. Başsağlığı dilemek istiyorum bir bakana. 25 yaşındaki oğlu ve yeğeni Gazze'de hayatını kaybetti. Biden'ın dediği gibi bu kötülüğün eylemiydi, konserdeki gençler katledildi. Çocuklar ve soykırımdan kurtulanlar rehin olarak alındı. Hamas gelecekteki vizyonunu ortaya koydu. İsrail kendini savunma hakkında sahip. Hamas yeniden İsrail'e saldırıda bulunmamalı.



İRAN'A MESAJ: ABD SAVAŞ ARAMIYOR



Hamas, Filistinliler adına konuşmuyor. ABD rehinelerin güvenli olarak dönmesi için çalışmalarına devam edecek. Biden'ın liderliği sayesinde esirlerin eve dönmesi için ateşkes anlaşması ortaya koyduk. Hamas'ın elinde tuttuğu her kadın, erkek ve çocuğu evlerine döndürmek için çalışacağız. Gazze'deki sivilleri korumak ahlaki görevimiz. İsrail, Hamas altyapısını yok etmeye devam ediyor. Çatışmanın Gazze'den dışarı çıkmaması için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. ABD savaş aramıyor. İran'a adım atması için çağrıda bulunuyoruz.