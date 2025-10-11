AÜ Rektörü Özlenen Özkan 10 öncü kadın biliminsanı listesinde

Haberin Devamı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5’inci Uluslararası Rahim Nakli Kongresi’nde, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesörü (Emerita) Dr. Catherine Racowsky, rahim nakli ve tüp bebek alanlarında dünyada çığır açan kadın biliminsanlarını açıkladı. Alanının dünya çapındaki en saygın isimlerinden Prof. Dr. Racowsky, kongrede yaptığı konuşmada, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı bu alandaki öncü kadınlar arasında gösterdi.

ÜREME BİLİMİNDE....

Konuşmasında rahim nakli ve üreme biliminin tarihsel gelişimini anlatarak kadın biliminsanlarının katkılarını vurgulayan Prof. Dr. Racowsky, Akdeniz Üniversitesi’nin bu alandaki öncülüğünün altını çizdi. Bu alandaki çalışmaların başında da yine kadın biliminsanlarının olduğunu kaydeden Prof. Dr. Racowsky, “Aslında bu hikâyenin temelleri 1934 yılında Boston’da yapılan memeli üreme çalışmalarıyla atıldı. O yıllarda bir kadın biliminsanı vardı. O kadın altı yıl boyunca laboratuvarda 800 farklı deneme yaptı, 138 yumurta üzerinde işlem uyguladı ve sonunda ilk başarılı gebeliği elde etti. Olağanüstü bir azim ve sabır örneğiydi. Kadın biliminsanlarının bu süreçteki rolü çok büyüktü. O dönemde karşılaştıkları başarısızlıklara rağmen pes etmediler. Çalışmalarını kamuoyuna da taşıdılar. Bir gün bu yöntemin hastalara uygulanabileceğine inandılar ve bunu yüksek sesle dile getirdiler. Bugün elimizdeki başarı verileri, işte o dönem yapılan bu öncü çalışmaların sonucudur” ifadelerini kullandı.

KADAVRADAN İLK RAHİM NAKLİ

2010 yılından bu yana AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye’nin ilk çift kol nakli, 2011 yılında dünyanın ilk kadavradan rahim (uterus) nakli ve 2012 yılında Türkiye’nin ilk yüz nakli operasyonlarına imza atan ekibin önemli bir üyesi olarak görev aldı. Alanında çok sayıda uluslararası bilimsel yayın-bildirisi olan Prof. Dr. Özkan, yürüttüğü çalışmalarla birçok ödüle layık görüldü. Özkan, 14 Ağustos 2020 tarihinden bu yana AÜ Rektörü olarak görevini sürdürüyor.





Harvard Üniversitesi’nden Profesör Dr. Catherine Racowsky, 5’inci Uluslararası Rahim Nakli Kongresi’nde konuştu.