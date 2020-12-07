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HaberlerGündem HaberleriAttan düşerek yaralandı, o anlar cep telefonuna yansıdı
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DHA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 19:26 | Son Güncelleme:

Attan düşerek yaralandı, o anlar cep telefonuna yansıdı

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Adana'da bir çiftlikte çalışan Vehbican Girgeç (20), boş bir alanda bindiği atın huysuzlanması nedeniyle düşerek yaralandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Merkez Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çalışan Vehbican Girgeç, boş arazide ata binmek istedi. Atın üzerinde bir süre giden Girgeç, hızlanması ve huysuzluk yapmasının ardından dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle hafif yaralanan Girgeç'in o anları ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Girgeç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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