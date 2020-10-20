ATT ve parademediklere ambulansla ileri sürüş eğitimi

112 Acil Servis ambulansında çalışan 6 kadın ATT ve paramedike, İl Sağlık Müdürlüğü’nün uzman sürücü eğitmenleri tarafından ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi. Kadir Has Stadyumu çevresindeki özel sürüş alanında yapılan eğitimde ATT’ler, direksiyona geçerek parkurda ileri sürüş tekniklerini öğrendi. İl Ambulans Bölge Koordinatörü Ümit Öztürk, "İleri teknikleri eğitimi 1 gün teorik, 3 gün pratik olarak yapıyoruz. Eğitimi verirken Kayseri 112 olarak ambulans kazalarını en aza indirmek, ambulans ekibimize yeni çalışma arkadaşları kazandırmak için yapıyoruz. Eğitimleri ATT’lere, aktif çalışan paramediklere ve sağlık memuru kişilere veriyoruz. 4 gün boyunca yapılan eğitimlerde hız ve yavaş parkurları gösteriyoruz. Lastik değişimi ve akü takviyesi gibi işlemleri gösteriyoruz. Vakaya giderken nasıl hızlı ve kontrollü gidebileceklerini anlatıyoruz" şeklinde konuştu.

Sürüş eğitimi alan paramedik Eli Asya Aydın ise, 8 yıldır görev yaptığını belirterek, "6 kadın olarak ileri sürüş eğitimine katıldık. Uygulama sayesinde çok başarılı bir eğitimler alıyoruz. Aldığımız eğitim hayatta özgüvenimizi artırıyor. İlerleyen dönemlerde aktif olarak ambulans şoförlüğü de yapmayı düşünüyorum. Parkurlarda eğitmenlerimizin yardımı ile araçlarımızı sürüyoruz. Sürüş teknikleri dışında akü ve lastik sökme işlemlerini de öğreniyoruz." şeklinde konuştu.