Atopik dermatit sayısı hızla artıyor... Uzun soluklu kronik ama bulaşıcı değil

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Atopik dermatit, bir diğer adıyla egzama en sık görülen alerjik cilt hastalıklarından. Her yaş grubunda görülse de en fazla çocukluk döneminde rastlanıyor. Dünya genelinde görülme sıklığı yüzde 10 civarında olsa da uzmanlar bu oranın giderek arttığına dikkat çekiyor. Atopik dermatit en çok yüz, saç derisi, dirsek içi, kulak arkası, diz arkasında görülüyor. Ancak vücudun her bölgesini tehdit edebiliyor.

BELİRTİLERİ NELER

Kızarıklık, kuruluk ve kaşıntı ise en önemli bulguları. Kaşıntı bazen öyle şiddetli oluyor ki, uyku problemlerine, okul devamsızlığına, odaklanma güçlüğüne bile yol açabiliyor.

EN ÇOK ÇOCUKLARDA...

Atopik dermatitin çocuklarda görülme sıklığı ortalama yüzde 20-25 seviyelerinde. Hastalık 5-6 aylık bebeklik döneminden itibaren görülebiliyor ve hastaların yaklaşık yüzde 80’i 5 yaşın altında. Bebeklerde daha çok yüzde, yanaklarda, kulak arkalarında, boyunda, çocuklarda yüzün yanı sıra kol ve bacaklarda, bileklerde, el ve ayakların dış kısımlarında görülüyor. Yetişkinlerde ise daha çok yüz, ense, boyun, sırt ile el ve ayaklarda rastlanıyor. Şiddetli kaşıntının eşlik ettiği bu bölgelerde de enfeksiyonlar gelişebiliyor.

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UYKU PROBLEMİ YAPABİLİYOR

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği (ÇAAAD) şu uyarıları yapıyor: Kronik, tekrarlayan ve zaman zaman çok şiddetli ataklarla seyreden bir hastalık olan atopik dermatit, ciddi uyku ve konsantrasyon problemlerine neden olabiliyor. Bu da hastanın hem sosyal hayatını hem de iş ve okul performansını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu nedenle bu hastalara en kısa sürede tanı konup uygun tedaviye başlanması gerekiyor.

CİLT BAKIMINA ÖZEN GÖSTERMELİ

Uzmanlar, atopik dermatite karşı şunları öneriyor:

ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ

Öncelikli olarak hastalığın bir an önce teşhis edilmesi ve hemen ardından gerekli tedaviye geçilmesi gerekiyor.

CİLDİ TEMİZ VE NEMLİ TUTUN

Özellikle bebeklerin hassas ciltleri tahrişe daha yatkın. Bebeklerde hekimin önerdiği tedavinin yanı sıra doğru cilt bakımı ve nemlendirici ürünlerin kullanımıyla semptomlar hafifletilebilir. Bebeklerin cildinin temiz ve nemli tutulması semptomları azaltır.

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DİRSEK VE BOYUNA DİKKAT

Çocuklarda dirseklerin iç kısımları, diz arkaları ve boyun gibi kıvrım bölgelerinde yoğunlaşıyor. Ailelerin çocuklarının cilt bakımına özen göstermesi ve uygun tedavi yöntemlerini uygulaması gerekiyor.

STRES DE ETKİLER

Atopik dermatit çocukluk döneminde başlayan ancak yetişkinlikte de devam eden bir cilt rahatsızlığı. Eller, yüz ve boyun gibi bölgelerde yaygın olarak görülüyor. Stres, çevresel faktörler gibi etkenlerle semptomlar şiddetlenebilir.