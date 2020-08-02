Atom bombasını kim buldu ve icat etti? Atom bombası ne zaman bulundu

Birçok farklı ülkenin desteklemiş olduğu atom bombası reaktif parçacıkları, günümüzde bazı devletler aracılığı ile üretilmektedir.

Atom Bombasını Kim Buldu?

Atom bombasının bulunması 1945 yılında, Julius Robert Oppenheimer tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk olarak New Mexico eyaletinin Los Amalos şehrinde kurulan bomba yapım merkezinde üretilen atom bombası, Oppenheimer ve 5700 kişilik dev ordusunun en büyük buluşudur.

İlk atom bombaları da aynı sene, 1945 yılında, üretilmiş, isimleri Fat Man ve Little Boy olarak belirlenmiştir. O zamanlarda yaklaşık olarak saniyede 12.000 kJ enerji açığa çıkaran atom bombaları, uranyum ve benzeri kimyasal maddelerin de daha fazla üretilmesi ile beraber daha ölümcül hale gelmeyi başarmıştır.

Atom Bombası Ne Zaman Bulundu?

Atom bombasının 1945 yılındaki icadından sonra aynı sene 16 Temmuz tarihinde ABD tarafından ilk denemesi gerçekleştirilen atom bombası, insanlık ve dünya için ne kadar büyük bir tehdit olacağını o anda göstermiştir. New Mexico çölünde gerçekleştirilen ilk deneme, dönemin ABD Başbakanı Truman tarafından da takip edilmiştir.