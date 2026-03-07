Atölyeye kanlı baskın... 15 yaşındaki şüpheli çocuklar tutuklandı

Haberin Devamı

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çelik’in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından götürüldüğü Mardin’de toprağa verildi.

TABANCAYLA YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıda motosikleti kullanan H.H. ile silahı ateşleyen L.A.’yı, olayda kullandıkları tabancayla gözaltına aldı. Suça sürüklenen çocuklar ifadelerinde, Yusuf Çelik’in bir süre önce kendilerine küfrettiğini öne sürerek cinayeti işlediklerini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.