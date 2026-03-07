×
Atölyeye kanlı baskın... 15 yaşındaki şüpheli çocuklar tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Adana Cinayet#Yusuf Çelik#Seyhan
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 07:00

ADANA Seyhan’da 2 Mart’ta, PVC atölyesinde usta olarak çalışan Yusuf Çelik (39), motosikletle gelen H.H. (15) ve L.A.’nın (15) silahlı saldırısında yaralandı. Şüpheliler, saldırının ardından kaçtı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çelik’in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından götürüldüğü Mardin’de toprağa verildi.

TABANCAYLA YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıda motosikleti kullanan H.H. ile silahı ateşleyen L.A.’yı, olayda kullandıkları tabancayla gözaltına aldı. Suça sürüklenen çocuklar ifadelerinde, Yusuf Çelik’in bir süre önce kendilerine küfrettiğini öne sürerek cinayeti işlediklerini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

 

